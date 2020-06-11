郭羨妮跟17歲愛貓說再見　感觸一句話令網民哭崩

郭羨妮（Sonija）近日（6月10日）在社交平台上感觸發文，送別陪伴自己17年的老貓，並表示有「心裏缺了一塊」的傷痛。其實在幾日前（6月7日），Sonija就曾攬着愛貓合照，並指突然才發現貓咪消瘦了許多，沒想到才幾天時間，愛貓便突然去了彩虹橋。

郭羨妮的愛貓去了彩虹橋，令她感到很難過。（ig@sonijakk）

日前（6月10日）郭羨妮（Sonija）在社交平台，分享了17歲愛貓的最後一張照片，並表示很難過，更留下了一句令網民都動容說話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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走了，我可愛的貓貓，牠的十七歲代表了我們的十七年，很難過，心裏缺了一塊。 郭羨妮

心裏缺了一塊

有時候，就因為太習慣了，總覺得毛孩在身邊是一件理所當然的事。但事實上，牠的一生可能只是你的十多年，只是生活忙碌的大家很容易忽略了這事。

Sonija在悼念愛貓時指「心裏缺了一塊」，這份真摯感情觸動了不少網民的心，圈中好友如胡杏兒等以及很多粉絲，都留言讓她節哀，祝福貓貓一路走好。

17歲了！今天突然發覺你原來瘦了很多，這麼多年來，你沒一次大病，只偶而吐吐貓毛。一直以來，你的存在對我們是很理所當然的。我傷心了，猛然驚覺這不是理所當然的。挺着，我的貓貓。 😭😭😭

有網民留言問及貓咪發生什麼事時，Sonija曾傷感地回覆指：「牠不太吃東西，好像看不清楚路。」沒想到幾天過後，貓咪便去了彩虹橋。

▼▼▼▼▼來自台灣的Candice家中養有3隻貓貓，其中兩隻為父子關係，分別是爸爸「米果」和兒子「米嚕嚕」。身為爸爸的米果雖然較兒子年長兩年，但體型卻遠較兒子較小，體重更只得兒子的一半。▼▼▼▼▼