日本最紅秋田犬Wasao到天堂找婆婆　10件事了解牠傳奇一生

日本人氣秋田犬Wasao（わさお）在日前（6月8日）離開了大家。推斷牠年齡約在13歲，相當於人類約90歲的高壽。牠一直以醜萌的外貌令人留下深刻印象，而且一生可以說是充滿了傳奇色彩，由浪浪變成網紅狗狗，然後更上電視，生平被拍成電影，成為觀光大使等等，這些事跡都會永遠留在大家心底。

Wasao已完成了自己的使命，但牠的事跡會永遠留在大家心底。（ig@WASAO_official）

日本人氣秋田犬Wasao（わさお）在2006年時，被居住在青森縣鰺澤町經營烤魷魚店的菊谷節子發現，然後收養了牠。據悉剛收養Wasao時，牠總是顯得很不信任人。但菊谷女士很愛錫牠，令Wasao感到人間有情，漸漸地變得肯親近人，更喜歡與人互動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片回顧Wasao的生平，牠的一生真的充滿了傳奇】

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在Wasao娶老婆並誕下女兒Chome後，牠們一家三口都成為了「特別觀光大使」，會輪班在月台上迎接搭乘人氣列車「Resort白神號」的旅客。

不過，隨着Wasao年邁，經常要覆診，許多時都沒法到車站上班。早前更已提出了需要退休，沒想到幾天後便接到Wasao離世消息，實在令人感到唏噓。

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