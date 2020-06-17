【救流浪貓】虐貓啊！橘貓身被插膠棍　路人急忙拯救結局神反轉

流浪貓狗經常會慘遭虐待，所以不少愛護動物人士都會特別關注牠們，在適當的時候施以援手。 近日，網絡便流傳了幾張疑似虐貓的照片。有網民在街上發現了一隻橘貓，身上插上了一支膠管，他懷疑貓咪被人虐待，急忙上前查看，最終發現是個超大的誤會！

有網民發現橘貓身上插了一支膠管，於是急忙出手幫助。（facebook圖片：加藤軍台灣粉絲團 2.0）

「來人呀！虐貓呀！」日前，有位網民在網上發布了幾張貓照片，第一張照片可以清晰地看到牠身上插著一支類似竹籤、膠棍的長形條狀物，令不少網民大為震驚，以為是誰膽大包天把膠棍插在貓咪身上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

該網民有著同樣的想法，以為有人虐貓，於是急忙追上去，想查看貓咪的傷勢。他好不容易終於能夠定住貓咪，檢查牠的傷口，結果發現這是一個天大的誤會！

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幸好貓咪沒有受傷，一切都只是誤會一場，網民們看到最後都放下心頭大石。不過，也有不少網民放錯重點，「我以為挖他肛門......」、「只有我看成把手指頭塞在肛門嗎？」大家又有產生這樣的誤會嗎？

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日前，台灣有隻三花貓絕育後，竟然長出了鈴鐺？媽發現後馬上拍照放到社交平台求助，結果引來超過兩千網民爆笑，大讚牠的鈴鐺可愛，到底是怎麼回事呢？

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網絡紅貓「Bee Bee」因大頭而成名，體型比其貓弟弟大數倍，但竟在日前一場爭食戰中落敗，飼主Bee媽透露背後有著一個窩心原因。

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兩歲的貓貓「Marty」來自俄羅斯聖彼得堡，牠的身材如實地反映了牠的貪吃程度。日前，Marty的飼主為了捉弄牠，上演了一場「乾糧放題」的戲碼，但牠的反應卻讓人始料不及。

兩歲的貓貓「Marty」遇上飼料放題時的反應出人意料。（Instagram@imartycat）

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