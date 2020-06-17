【雪橇犬】以為養了隻可愛小狗　牠成長停不了　媽崩潰：抱不動了

撰文：何東緯
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小狗總是可愛有趣，很得人喜歡。但牠們的成長變化實在太大了，明明只是小巧得像毛公仔般，幾年時間已變得像巨無霸！這隻叫Tydus的阿拉斯加雪橇犬，小時候的樣子真的像毛公仔般，最喜歡就是討抱撒嬌。沒想到幾年時間過去，牠成長得很快很健康，現在的牠雖然同樣愛討抱，但媽媽已心累地表示：抱不動了！
5年前，Tydus只是一隻小狗，最喜歡被人放到懷裏抱着。（ig@trez_and_tydus）
這隻極可愛的雪橇犬叫Tydus，與媽媽Yumna Saloojee住在南非。剛接Tydus回家時，牠是隻才剛戒奶的小狗，Yumna每天抱着牠很是高興。但歲用不留人，幾年時間過去，狗狗已長大了，站起來更比媽媽要高大，現在縱然想再抱着牠，也無能為力了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
【點擊圖片看這隻雪橇犬的成長過程，果真是歲月不留人啊！】
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「蓬鬆的皮毛最引人注目，不少人都會走過來問我，Tydus的體重、年齡、品種，因為在南非街頭看到這隻像獅子般的狗狗，還是一件很奇特的事。」
儘管Tydus體形很大，但無改牠溫柔的本性，是隻喜歡笑，充滿熱情的狗狗。每當有人遇到牠時，都總情不自禁會停下來要求摸摸牠，和牠來張合照。所以Tydus的IG帳號，現在已有超過14萬的粉絲呢！
【雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】
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