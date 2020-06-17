【雪橇犬】以為養了隻可愛小狗　牠成長停不了　媽崩潰：抱不動了

小狗總是可愛有趣，很得人喜歡。但牠們的成長變化實在太大了，明明只是小巧得像毛公仔般，幾年時間已變得像巨無霸！這隻叫Tydus的阿拉斯加雪橇犬，小時候的樣子真的像毛公仔般，最喜歡就是討抱撒嬌。沒想到幾年時間過去，牠成長得很快很健康，現在的牠雖然同樣愛討抱，但媽媽已心累地表示：抱不動了！