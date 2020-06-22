玉林狗肉節｜疫情下狗肉節如期舉行　網民轟連安全措施也沒有做

內地多個地區因應新冠肺炎都加強管控，擔心疫情再次爆發，但一直備受爭議的廣西玉林狗肉節仍如期在（6月21日）舉行。從網上流傳的相片和影片可見，不少人在屠宰與販賣狗肉，一幅幅烤狗肉、狗肉煲的相片令人不安。令人更擔憂的是，狗販們竟然都沒有做好安全措施，處理狗肉時連手套和口罩也沒有。

無論狗販或是食客，都沒戴上口罩。（微博）

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，備受爭議的廣西「玉林荔枝狗肉節」如期（21日）舉行。肉販們聚在一起處理狗肉，而且食客也很多。從網上流傳的相片可見，肉販在處理狗肉時都沒戴上口罩，更與食客交談口沫橫飛，衛生情況令人擔憂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗肉節不脛而走

綜合內地媒體報道，玉林狗肉節在6月21日開始，會為期整整一星期。據悉當地人在夏至時有吃荔枝與狗肉習慣，加上近年多次有動物保護團體阻止狗肉節舉行，反而令這「狗肉節」的習俗被廣為報道。

從網傳相片可見，大部分的狗販都沒佩戴口罩、手套等衛生措施，而且更是多名屠夫並肩在一起，手起刀落處理狗肉。期間更不時與食客交談，口沫橫飛。當地市民也似乎未有在意，徒手把已處理的狗肉翻來翻去，對防疫規定視若無睹。

肉販聚在一起屠宰狗隻並烹調。（微博）

有網民留言直斥這樣處理狗肉是「不要命啦」、「恐怖」、「我不養狗但我也覺得做法不對」、「什麼節日不好搞，非得搞個狗肉的」。另外，有網民透露，由於受到疫情影響，玉林市當天未見有愛狗人士前來聲討。

據了解，雖然內地早前在12個省推出了「禁野令（野生動物保護管理條例）」，深圳和珠海等城市亦已經明確禁止食用貓狗，而首都北京早前也把狗隻歸類為「伴侶動物」，惟「禁吃狗肉令」並非全國所有省市都跟隨，像廣西玉林便完全沒受影響。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但似乎未能遏止廣西人愛吃狗肉的決心。近日國際動保組織Humane Society International（HSI）義工到了玉林，並從商販手中救出了10隻將被烹煮的小狗。義工坦言：「不敢相信有人想要吃這些可愛小寶貝。」【慎入！！部分圖片可能引起不安，敬請注意！！】