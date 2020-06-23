眼前美食竟敢「溜走」不讓朕吃？　超萌熱帶草原貓嬲到出喵拳爆打

看到的東西又吃不到，是否會令你很生氣呢？這隻超萌可愛的熱帶草原貓，眼看着面前美食，卻不知從何入手，無論怎麼咬都叼不起來，沒想到下一秒竟然生怒出手爆打這食物！

貓咪吃得津津有味，終於吃到了！（tiktok@itscanelosworld）

看貓咪吃東西也可以是一件很療癒的事情，就像這隻可愛的熱帶草原貓，牠看着美食當前卻沒法叼起來咬，最終「惱羞成怒」揮拳爆打，這個畫面實在太有趣好笑了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看熱帶草原貓Canelo吃雞蛋的過程，看到又吃不到，真的激死人！】

+ 4 + 3 + 2

這隻來自美國加利福尼亞州的可愛萌叫Canelo，牠是一隻熱帶草原貓（Savannah Cat），貪玩又充滿活力，經常在家裏跑來跑去！因此，牠需要的食量也較多，媽媽為了給牠有更多的營養，決定給牠吃水煮蛋。

不過，媽媽只是把蛋殼剥去，整隻蛋在貓碗裏滾來滾去，Canelo無論怎樣也沒法把牠叼起來吃。就是這情況令Canelo生氣了！想不到下一秒牠竟出手向雞蛋施襲，似乎要打蛋打致粉碎！

在旁邊看邊錄影的媽媽，最終忍不叫爸爸來幫忙，出手將水煮蛋破開一半，Canelo終於能吃到美味的雞蛋了，牠吃得津津有味，相信吃完雞蛋後牠會開心地在家裏奔跑，健康成長下去。

價格高昂的熱帶草原貓

不知大家是否都認識熱帶草原貓？這是由藪貓和家貓配種而成的特殊品種貓，但配種成功機率相當低，因此須花費高價才能購得，一隻幼貓大約便要2萬元。

小時候十分嬌柔可愛，成長後卻很有霸氣。

小時候的熱帶草原貓非常嬌小，與普通家貓B差不多，但成長後變化很大。成年熱帶草原貓的身高可達半米，體重可達到30磅。

熱帶草原貓級數分類

F-1（50％+藪貓） 12-20英寸 13-20 磅

F-2（25％+藪貓） 12-17英寸 13-20 磅

F-3（12.5％+藪貓） 11-15英寸 11-20 磅

F-4（6.25％+藪貓） 10-14英寸 11-20 磅

F-5（3.12％+藪 貓）

F-6（1.56％+藪貓）

F-7（1％+藪貓） 稍長，比家貓高

雖然熱帶草原貓很可愛，但這是刻意培育出來的品種貓，夭折率高又不適合城市生活。而且事實上，還有許多貓咪都正在找一個永遠的家，請以領養代替購買，減少不必要的繁殖。

▼▼▼▼▼一隻貪吃肥貓偷食事敗，點擊放大看牠被當場逮捕的爆笑過程▼▼▼▼▼