橘貓被困冷氣槽7天阿婆急求助　暖男全靠這東西成功秒救出超感動

救助小動物無分老幼，最重要是心存一顆愛心。在成都一幢民房，有位阿婆向動物救援義工求助，指有隻貓咪被困在冷氣機槽已一個多星期，由於沒法靠近也沒法救牠出來，她只好每天用支架餵食物，希望有人能救出貓咪。動物救援義工到場後，想到用一個最簡單直接的方法，最終成功把貓咪救回屋內。

很奇怪貓咪為何會跌到這個位置。（微博@和貓住）

在成都一幢民房，有隻貓咪被困在冷氣機槽裏已7天，期間不斷喵喵地叫，像是找人求助。幸好被住在樓下的阿婆留意到，她雖然想救貓咪但無從入手，只好每天拿支架將食物遞上。然後她也找來動物救援義工，希望貓咪可盡快回到安全的地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據悉這隻長毛橘貓是住在樓上的住戶飼養，早前這貓咪意外地跌出屋外，被困在冷氣機槽裏。

求助者是在成都雙龍橋綜合市場擺賣的阿婆，她不是貓咪的主人，只是留意到貓咪被困了，一直想救牠出來。雖然已與貓咪主人嘗試過救貓，但未有成功。

後來主人更稱放棄不管，不再理這貓咪。結果，貓咪被困在冷氣槽已有7天，這些日子都是阿婆拿出長支架，把食物伸到貓咪的位置。

救助貓咪無分年齡職業

救貓義工來到後，便立即嘗試用長木板，希望橘貓自己爬回屋裏。但可能貓咪覺得木板太幼不安全，一直不敢自己爬走。最終義工想到用食物利誘，將貓糧放到外出籠裏，然後義工將身子綁好並爬出窗外，把籠子靠近。

可能橘貓已餓得慌了，見食物在前便立即爬到籠子裏。雖然貓咪不是阿婆的，但阿婆卻很關心貓咪，除主動餵飼外，更尋求協助救貓。現時貓咪在義工手裏，待貓咪情況穩定後，便會替牠找新主人。

義工覺得阿婆的行為很值得學習，希望借用自己在網絡平台的影響力，替阿婆的魔芋攤作宣傳，互惠互利，讓更多人知道這窩心故事。

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