【狗肉節】宰殺前買下30隻狗狗　動保組織無奈嘆：救得一隻得一隻

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐下，許多正常的社交活動都未能正常舉行。但廣西玉林的「狗肉節」，卻無視疫情展開。許多狗隻都成了盤中菜餚，令動保人士相當心痛。有動保人士出錢買下在宰殺前的狗狗，只希望能救多少便多少。

「活狗現殺，放心品嘗」，看到後已令人感到不安。（微博）

廣西玉林狗肉節會在每年的夏至時舉行，縱使今年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，加上政府早前已將貓狗從食用家禽類中剔除，本以為狗肉節會因此叫停。但事與願違，狗肉節無視疫情如期舉行。有動保人士不忍狗狗被吃，出錢買下其中30隻將被宰殺狗狗，只希望盡能力，救得一隻得一隻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【慎入！圖片可能引起不安。網上流傳今年狗肉節的圖片，狗狗被當成豬牛般被屠宰食用】

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長期從事中國動物權益保護工作的杜玉鳳，便向傳媒透露，指在南寧市的一個農貿市場，內裏有大量狗隻被人屠宰售賣，更指只要食客下單，便可從生鏽的籠子裏挑選一隻活狗，然後讓狗販即場宰殺烹調。

花錢救狗

當杜女士來到市場後，便與商販講價，最終花錢買下30隻狗狗，然後把狗隻送到1450公里外，近四川廣元的庇護中心。

這個為期10天的狗肉節，每年都會吸引成千上萬的食狗肉人士前來。雖然政府早前已將狗隻從食用家禽名單中刪除，也有地方政府推出了禁吃狗肉條文，但廣西未有跟隨。

【慎入！內裏相片可能引起不安！點擊圖片放大看這次玉林狗肉節的情況】

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自由VS動物權益

玉林當地吃狗肉的人，仍然堅持吃狗肉是中國的傳統習俗，是一種文化。在網上也有不少人稱，吃狗肉是他們的自由，不應被受限制。

但事實上，吃狗肉的人已越來越少，不少人已視狗隻為伴侶，是他們重要的親人。因此，不少動保人士都相信，如果政府措施配合的話，吃狗肉被全面禁止，應只是時間問題。