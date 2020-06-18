【狗肉節】10隻小狗快被掉進滾水　關鍵一刻結局全改變

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但似乎未能遏止廣西人愛吃狗肉的決心。近日國際動保組織Humane Society International（HSI）義工到了玉林，並從商販手中救出了10隻將被烹煮的小狗。義工坦言：「不敢相信有人想要吃這些可愛小寶貝。」

在疫情還未完結的情況下，狗肉節會否成為另一項衛生隱憂？（Humane Society International）

當全球還被新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，未能正常生活時，在廣西的玉林，當地人已開始籌備夏至（6月21日）時的狗肉節，把許多狗狗都困起來準備屠宰。本月初，有國際動保組織義工，救出了10隻將被落鑊的小狗，並希望中國政府能在最後關頭，叫停這個「狗肉節」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然北京當局早前已將狗隻從「禽畜」改為歸類成「伴侶動物」，不少地方政府也頒布了禁吃狗肉條例，但禁止食狗肉並非全國實施。

早前有提出要成立動物保護法，但暫未立法。（微博）

業者以及不少民眾都堅稱，食狗肉是「傳統習俗」，沒理由要去禁止。有消息指，為方便管理，現時玉林市大部分狗肉攤已集中起來，並且市場裏沒有活狗，而是全都烹調好的。

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國際動保組織Humane Society International（HSI）表示，這個每年在夏至時舉行的狗肉節，一直以來都被受國際爭議。每年有成千上萬的狗狗被殘酷地殺害，被剥皮生煮，然後成為盤中餐。

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這次HSI義工成功救出的10隻被困在籠中的小狗，牠們原本將被宰殺。有份救出小狗的義工Jenifer Chen表示，當她看到現場一堆小狗被困在籠裏，害怕得瑟縮發抖時。

「我實不敢相信有人想要吃這些可愛的小寶貝。當我從籠子裏救出小狗時，牠們在我手裏不斷發抖，隨後開始不停地舔我。」

HSI的專家也補充地說：「停止狗肉節不僅是可改變動物的命運，同時也是為了人類健康與安全着想。北京市場才剛出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例，當地已嚴陣以待，慎防疫情再次爆發。如今藉着狗肉節之名，隨時會聚集一堆群眾在市場和食肆裏，大大加重公共健康危機。」

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