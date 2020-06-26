拉布拉多天生唇顎裂從未玩過水　手術後圓夢露出世界最美笑容

每個生命都是獨一無二，都同樣應得到幸福。這隻黑色的拉布拉多叫Felix，天生便有唇顎裂的問題，如沒得到合適照顧便會喪命。但牠有橫強的生命力，加上遇到善心的主人，終於活了下來。最近更替牠安排了手術治療，讓牠重獲新生。

或許你認為牠樣子有點奇怪，但其實牠是隻開心快樂的狗狗。（imgur@thevaiobandit101）

這隻叫Felix的黑色拉布拉多犬，今年才1歲多。但牠天生便有唇顎裂的問題，隨時因此沒命。幸運地牠遇上了好心主人，肯花時間照顧牠，最近更替牠安排了手術治療，讓牠重獲新生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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天生缺陷有唇顎裂問題

「第一次遇到Felix時，牠才11天大。當時狗場負責人聯絡我，指有母狗剛生了一窩小狗，但其中一隻情況並不樂觀，沒有什麼反應，似乎隨時會死去，問我會否去把牠帶走，不然只好讓牠自生自滅。」Felix的主人Jamie回憶起當時情況。

當Jamie去到狗場看到Felix時，才得知這小狗B天生有唇顎裂問題，加上患了肺炎，不接受治療的話，恐怕活不過24小時。

Jamie不忍心Felix受苦，於是帶了牠回家。在接下來連續7星期，他全天候顧照顧着Felix。由於牠沒法正常進食，必須有人用注入器把奶水送到牠口裏。但Jamie沒有放棄，一直悉心照顧着。

幸好Felix生命力頑強，牠活下來了！雖然照顧牠要比照顧其他狗狗要花更多的時間，但Jamie從沒埋怨。到了今年1月，獸醫表示是合適時間，可以替Felix做手術改善唇顎裂問題。

手術大成功

這次的整形重建手術，獸醫要將Felix身上其他地方的組織移植到口腔上，過程複雜而且需要時間。在手術後，Felix在外觀上明顯正常多了，但可能由於顱骨曾移位，因此牠有神經性抽搐的問題，獸醫需要再找方法根治這問題。

但無論如何，Felix終於可以過正常狗狗的生活。現在，牠身邊有4隻狗狗兄弟姐妹陪伴着，牠是隻快樂的狗狗。

河邊游水夢

「這是牠有生以來第一次到河邊游水，如果在手術前牠要法游泳的話，恐怕會在幾秒鐘內被溺死。」

據Jamie表示，Felix是個貪玩的孩子，最喜歡就是玩扔球遊戲。牠還有兩隻心愛的毛公仔，去到哪裏都要叼着玩。不過，亦由於Felix好奇心太重，牠曾把毛公仔吞了進肚裏，又生吞了一隻活鳥，結果弄到身體不適，要找獸醫治療。

「縱然一開始時，已有人叫我應放棄不再管Felix，但我從沒這個念頭。生命真的充滿奇跡，就像Felix般雖然身體有許多毛病，但牠是我養過的狗狗中，最樂觀最喜歡大笑的狗狗！」

想了解Felix的最新近況，便要到牠的Imgur了解。每次有新相都有過千人讚好，似乎大家都早已被牠的快樂樣貌所迷倒了。