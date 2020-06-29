【愛的迫降】媽半夜熟睡突窒息　翻看監視器　揭慘被貓當人肉跳台

作為貓奴，除了要有為主子奉獻時間、金錢的心理準備外，還要有捨身當人肉跳台的覺悟。一名網民日前在網上抱怨，在凌晨熟睡之際遭到重擊，引起網民們共鳴。全因她查看閉路電視後，發現兇手正是家中重達8公斤的貓主子，只得無奈地化怒為笑，獨自吞下委屈的經歷令不少貓奴身同感受。

網民Maggie家中養有兩位貓主子，成為貓奴多年的她，深明養貓種種不為人知的辛酸，例如就連睡覺也不得安寧。日前，她分享了一段睡夢中被主子偷襲的短片，並留言詢問各貓奴「不知道大家有沒有被貓半夜嚇醒的經驗」，引起眾多貓奴共鳴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民Maggie早前在凌晨熟睡之際遭到重擊！（Instagram@bbppll_cat）

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從影片中可見，當Maggie在清晨5時多正熟睡之際，重達8公斤的貓咪「萊恩」悄悄地跳上床，然後就跳上窗台。其後，萊恩在窗台上左右顧盼數秒後，便下定決心，往Maggie的肚皮奮力一踩，輕鬆著陸。慘遭重擊的Maggie頓時痛得驚醒，隨即繼續昏昏睡去。

Maggie醒來後，透過翻看閉路電視片段發現兇手是萊恩，感到好氣又好笑，只得在網上公開主「惡行」，發文大呻：「我的肚子不是跳台。」據Maggie透露，3歲的萊恩品種屬布偶貓，雖然體型龐大，膽量卻不相稱地小，性格親人又親貓。

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