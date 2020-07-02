鬆獅狗貪得意與失散「父親」合照　下秒牠超後悔　嚇得腳軟急逃

來自台灣的鬆獅狗「肉鬆」日前到訪動物園，飼主意外發現牠與獅子相似的一面，可愛合照迷倒網民。本來從容不迫地與獅子合照的肉鬆，在獅子移動的一剎瞬間，逗趣場面令飼主也忍俊不禁。

毛茸茸的鬆獅狗向來被指似小熊，其圓潤憨實的外表深得不少人歡心。原來除了小熊外，鬆獅狗還跟另一種動物「撞樣」，那就是令人聞風喪膽的獅子。網民張小姐和陳先生趁著假期帶愛犬肉鬆「肉鬆」外出，到訪高雄的動物園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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肉鬆走到獅子的區域時，牠面對一牆之隔的百獸之王竟然毫不畏懼，絲毫沒把獅子放在眼內。牠甚至還淡定地和獅子合照，看著鏡頭從容地展露笑顏。牆內的獅子和牠同時攤長前腳，並伸出舌頭，毛茸茸的模樣驟眼看簡直如出一轍，宛如失散父子。然而，當獅子一稍稍挪動身子，肉鬆就被嚇得彈起，瞬即向飼主方向走去，遠離玻璃幕牆，似乎終於意識到百獸之王的威嚴。

飼主張小姐將肉鬆和獅子的合照分享至網上，網民們也不禁被牠們的相似度感意外，笑言：「那（獅子）是你十年後的樣子！」張小姐表示，現年一歲多的肉鬆性格調皮，最愛睡覺和搗蛋，一旦被揭發「惡行」就會裝可愛來矇混過關。

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