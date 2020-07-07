舒淇住半山複式豪宅單位　兩愛貓日日歎海景、樓底3米任跑跳

娛樂圈不乏人美心善的女星，以性感氣質聞名的舒淇肯定是其中一員。舒淇是圈中有名的貓痴，即使對貓敏感亦從無打算棄養兩愛貓，更親自為愛貓開設粉絲專頁。吸金力甚強的她兩年前以逾億元購入高私密度複式豪宅，讓聽力靈敏的愛貓享有安靜的生活環境，寵貓之情不言而喻。

44歲的舒淇是娛樂圈中有名的貓痴，家中養有兩隻金吉拉貓，分別是7歲的「Maymayboy」和6歲的「Maymayman」。愛貓如命的她於2018年豪擲過億元購入半山複式豪宅，為貓咪提供一個遠離煩囂且私隱度甚高的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

舒淇豪擲過億為愛貓及自己添安樂窩。（Instagram@sqwhat）

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2018年，舒淇以逾1.27億元購入中西區yoo 18 BONHAM一個高層複式單位，實用面積達2,499方呎，樓底逾3米高，絕對有充足空間供愛貓盡情跑跳。單位附寬敞露台、落地大玻璃、可飽覽海景，主子跑不動時就可遠眺海景放鬆，十分寫意。這棟住宅以高私隱度著稱，全棟僅得12個單位，一梯一伙；而且位置並非坐落於地鐵站旁，環境較清淨，適合對聲音異常敏感的主子們。

雖然舒淇對貓敏感，但她並沒因此棄養。（Instagram@sqwhat）

舒淇的皮膚較敏感，對貓亦不例外，偶爾會因此而長出紅斑或感痕癢，但她從沒因此而萌生棄養念頭，是位盡責貓奴！愛貓Maymayboy是馮德倫於2013 年所送的聖誕禮物，自此之後牠便成為了舒淇的心頭肉，經常在其各個社交平台出現，舒淇甚至親自替牠開設了Facebook 專頁。後來，舒淇再帶了一隻白色金吉拉「Maymaygirl」回家，為Maymayboy作伴。豈料，她其後發現Maymaygirl竟然是男生，於是立即為牠改名為Maymayman。

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