【高山犬】兩年前抱小狗坐大腿　牠「失控成長」轉眼變80kg巨獸

毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

香港寸金尺土，連帶寵物們也缺乏空間活動，因此港人通常以飼養小型犬為主。但在一岸之隔的台灣，就有一位飼主養了兩頭大型高山犬，其總重量逾140公斤，站立時亦高至成人腰間，每次外出也能瞬間攫住路人的目光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大型高山犬「可可」也曾經嬌小。（Facebook@巨嬰可可與牛頭妞兒）

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台灣網民陳麗卿居於高雄，身形纖瘦的她僅得44公斤，家中卻養有兩隻重量級狗狗，其中約3歲的「可可」體重現已接近其的兩倍。日前，陳麗卿聞說有民宿規定20公斤以上的就算是大型犬，她遂打趣道：「我家裡有兩坨加起來超過140公斤…萬一要訂房時是否必須訊問店家：請問有牛欄或馬圈可承租嗎？」

她接受《香港01》訪問時表示，家中養有一黑一棕的高山犬，分別名叫「牛頭妞兒」及「可可」。前者現重約60公斤，而後者則後來居上，現時體重已突破80公斤。雖然她早有飼養高山犬的經驗，但她坦言仍被可可的失控體重嚇呆：「7個月開始發現牠大得太快，當時我開始驚慌，怕我無法控制牠。」幸好，可可的性格至今仍十分穩定，友善又親人。

可可每次外出也會成為路人焦點。（Facebook@巨嬰可可與牛頭妞兒）

牛頭妞兒和可可均屬台灣高山犬，因由大丹犬混種而成，所以體型非常巨大。台灣高山犬本來是原住民狩獵的最佳搭檔，聰明且爆發力強，但近年現存數目逐漸減少，要看見牠們的蹤影並非易事。

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