【救狗】柴犬Ｑ醬快跌死　網民批見死不救　知真相後都怪自己蠢

柴犬是種活力充沛的狗狗，假如牠的精力沒辦法抒發出來，有時候甚至會做出一些奇異的行為。 日前，有網民便發布了一張狗狗站在建築物頂部的照片，牠雙手捉著建築物的邊沿，看起來快要掉下去了！難道牠放電時不小心暴衝到樓外？

照片中的柴犬皺著眉頭，一臉痛苦地捉著建築物的邊沿。（Facebook圖片：柴犬Q醬）

「快用力往上爬呀！要掉下去了啦......」日前，台灣有網民分享了一張柴犬的照片，照片中的柴犬趴伏在六、七層樓高的建築物上，雙手抓緊建築物的邊緣，看起來快要滑下去了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

怎麼沒有人救牠！不少網民看到照片後，第一時間留言問網民：「拍照者不救嗎？」、「拍攝者快去救！」、「小心摔下去！」結果網民的解釋讓眾人一秒笑翻。

▾柴犬要掉下來了！網民為何見死不救？點撃圖片放大：真相就在圖片裏▾

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原來只是一場誤會！網民把照片分享到「爆笑2公社」，獲得超過7千名網民點讚，由於太多網民看不懂照片的笑點，於是網民把照片的真相公開，結果被其他網民留言大讚：「拍的不錯」、「想像力是你的超能力」，也有網民只看了照片一眼就被嚇倒：「真替牠捏了一把冷汗」、「我還以為牠怎麼那麼厲害可以爬那麼高，被嚇到了」。

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以前曾經聽過一個傳聞：雞有六隻腳。沒想到，這件事竟然會發生在狗身上！近日網上流傳多張靈異的寵物照，有些狗竟然有十條腿、有些狗有三條尾、有些貓只有上半身...到底發生什麼事呢？

▾▾▾究竟貓狗可以有多少條腿？點撃圖片顛覆認知▾▾▾

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假如貓咪擁有人類的長腿，會變成怎樣呢？不用花時間去修圖，一張電影海報就可以解開這個迷團！

馬來西亞藝術家經常會把電影海報拼湊到貓狗身上，製作出一張張搞笑的錯位圖，例如擁有長腿的貓咪、擁有人魚尾巴的狗狗之類，每張照片都為大家帶來意想不到的視覺效果！