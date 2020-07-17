【臘腸狗】失明狗狗被嘲醜樣　牠從不消極　最後還做了這高尚職業

當你知道家中狗狗將會失明，加上牠的椎間盤突出連走路也有困難時，你還會不離不棄愛着牠嗎？台灣有媽媽便養了一隻失明長毛臘腸狗，但她沒有放棄，反而積極地希望狗狗盡己所能，把歡樂帶給身邊人，更訓練牠成為一個特別的職業。

小米酒沒因失明而悶悶不樂，反而積極面對，要把歡樂帶給身邊人。（fb@4.legged.beasts）

「小米酒」是台灣第一隻全盲狗醫生，牠在1歲多時，已有視網膜退化問題，期後又併發了白內障及青光眼。在獸醫建議下應摘取眼球以免產生更多疼痛。最終小米酒沒有了眼珠，更曾被路人嘲笑是「妖怪」，但這沒令媽媽灰心，反而激發她要培育小米酒，成為一個可發放正能量的職業，能救助更多的人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看小米酒如何克服困難，擔當起把歡樂與正能量帶給大家的職業】

+ 7 + 6 + 5

由於小米酒雙眼看不見，腿也不能跑，因此照顧起來會特別吃力。為了方便帶小米酒出門，媽媽起初使用提籃，然後推成拖車，最後升級成手推車。

被嘲是妖怪

在小米酒剛動了摘除雙眼手術時，外表看來真的有點怪異。媽媽還記得當時便有小朋友對着小米酒指指點點，更稱牠是「妖怪」。

起初這些舉動都令媽媽很介意，但隨着日子過去，媽媽知道只要珍惜與狗狗相處，留下美好回憶便可，旁人的眼光冷諷，根本不用放在心裏。

小米酒的書在網上可訂講，更可試閱。

不過還是有一個畫面，是令媽媽一直耿耿於懷。曾有一個婦人看到小米酒這情況，竟然這樣說「養隻這麼沒有用的狗幹嘛？如果是我就直接丟掉！」

縱然聽到許多打擊的說話，但媽媽從沒有放棄小米酒的念頭。直到她遇到這事，更是改變了她的想法。

想知道小米酒媽媽遇上什麼事，以及最後栽培小米酒成為什麼職業呢？點擊圖片便會知道！

▼▼▼16歲狗患癌仍強裝精神，離世前也不忘考慮飼主，點擊看牠的貼心舉動▼▼▼