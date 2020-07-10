唐狗緊盯空餐桌　農曆7月未到　姐已心底發毛：外賣也不敢拿

狗狗的行為，有時候會令人摸不着頭腦，怪異行為甚至會令人心底發毛。這隻來自台灣的狗狗摳摳，近日便有一個怪異舉動，嚇得姐姐連外賣到了也不敢去拿。因為摳摳緊盯着空餐桌一動也不動，而且尾巴下垂緊貼屁股，姐姐指狗狗只有緊張時才會這樣，但牠眼前什麼也沒有……

這麼緊張的樣子，摳摳究竟看到了什麼？（fb@摳逆吉哇）

這個令人有點毛骨悚然的故事，來自Facebook專頁「摳逆吉哇」。姐姐分享了她與摳摳在家裏一件瑣碎事，但卻令人感到極怪異。姐姐指當晚她留意到摳摳突然從餐桌跑到客廳，然後垂着尾巴盯着餐桌，像是看到了什麼！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看摳摳有什麼古怪行為，牠這樣緊張的樣子，實在令人感到不安】

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摳摳的這個舉動嚇怕了姐姐，牠甚至還在客廳一直來回踱步，極為緊張。可是這裏明明只有她和狗狗，但摳摳尾巴下垂，像是看到某種奇怪的東西出現，嚇得姐姐連外賣到了也不敢去取！

見到了好朋友？

摳摳這怪異的行為持續了整整一小時，期間姐姐和摳摳玩拋玩具，特意扔向餐桌位置，沒想到摳摳竟然跑到一半便折返，像是不敢去把玩具取回來。

雖然最終也不知道摳摳在緊張什麼，但關心摳摳的網民便指出，可能是麻糬回來了。麻糬是隻小倉鼠，與摳摳感情很好。前一段日子剛去了彩虹橋，算算日子已一個星期，網民認為是麻糬想看看大家。

你家毛孩也會突然出現這些古怪行為嗎？不妨留意分享這些有點嚇人的怪事件！

▼▼▼▼▼監視器下，一隻黑貓身影出現，像極是已離開一年多的愛貓。縱然沒人知道為何出現這情況，但大多數網民都深信，是愛貓捨不得主人，所以回魂來看看主人近況。▼▼▼▼▼

這是黑貓還是影子？（reddit@chlochan）