綠葉王│3個領養唐狗的藝人　陸駿光遭監製阻送別愛犬　當場痛哭

正所謂「牡丹雖好，終須綠葉扶持」，一部精彩的電視劇除了需要主角精湛的演出，還需要配角通力合作，那些經常出現在電視劇的配角，甚至被稱為「綠葉王」。 這些綠葉雖然時常出現在螢光幕上，但他們不如主角般備受關注。其實他們的私生活亦多姿多彩，而且不少人還領養唐狗！藝人陸駿光的狗狗背後大有故事，曾於鬼門關走出來，最後憑一個偏方起死回生！

陸駿光養了一隻唐狗混拉布拉多尋回犬。（Instagram圖片：Alan Luk 陸駿光）

陸駿光

陸駿光早年曾加入TVB，飾演無數跑龍套的閒角，如小販、官差、保鑣、古惑仔等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他在近年養了一隻唐狗混拉布拉多尋回犬「Curly」。Curly回家當晚，竟然出現感冒流鼻水的情況，牠帶看醫生後，醫生竟然建議牠安樂死。陸駿光沒有放棄Curly，決定把牠帶回家照顧，原來他以前無法送別愛犬，令他帶來遺憾，決定要照顧Curly到最後一刻。

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韋家雄娶妻竟然跟她一個善心行為有關？（微博圖片：韋家雄）

韋家雄

現年55歲的韋家雄加入演藝圈31年，初期多數飾演閒角，後來多飾演配角，是演藝界的「綠葉王」。他是圈中的「狗奴」，早年曾飼養3隻狗，分別是柴犬、史納莎、拉布拉多尋回犬，每次拍劇遇到狗狗都會熱情地跟牠們玩耍、拍照。

他在2018年再結婚，對象是圈外人鄧楚雅（Keynes），他接受傳媒訪問時表示，指Keynes曾經為狗狗做過一件事，令他覺得她心地好、非常投緣。

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林小湛不單領養唐狗，還會救助流浪狗。（facebook圖片：Alannah Ong）

林小湛

林小湛曾飾演《真情》的「高校長」而深入民心，她的身份已經超越綠葉演員，可謂「甘草演員」。除了在幕前演出，她還是一位老師，教授鋼琴、戲劇、社交禮儀，不少知名的女演員如林嘉欣，都是她的學生。

她非常喜歡小動物，家中2隻唐狗都是領養回來的。她更熱心幫助流浪動物，家中的傭人亦應她的要求，幫忙餵飼住處附近的流浪狗。在2017年，她得悉有人在山上殘害流浪狗，還親力親為做了一件事幫牠們。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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