Super Girls隊長Aka被狗咬唇恐毀容　訓犬師教接觸新狗勿犯4禁忌

組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）日前到狗場做義工期間，不慎被狗咬傷，導致上唇需要縫9針。 狗狗雖然可愛忠心，但當牠們在感到威脅或挑釁時難免會出現攻擊行為。如要避免和狗狗接觸時受傷，資深訓犬師Derek Wong提醒必須注意以下「禁忌」，避開狗狗地雷！

Super Girls隊長趙慧珊（Aka）向來充滿愛心，日前（14日）她義務到流浪狗場搬物資，與場內狗狗第二次見面，氣氛本來不錯。當她蹲下摸其中一隻狗狗時，狗狗突然飛撲咬傷她的上唇，導致需要動手術縫9針。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）日前被狗咬爆上唇需縫針。（非涉事狗隻）（Instagram@aka_chio）

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狗狗和人的性情有所不同，有些我們自以為友善的舉動，在牠們眼中隨時變成挑釁！資深訓犬師暨Pet Focus創辦人Derek Wong表示，熊抱、親吻、伸手等親暱的動作，在比較慢熱或怕人的狗狗眼中，也可能構成挑釁。

Derek指，如要和狗狗接觸，必須時刻留意牠們的反應，「如果見佢（狗狗）開始退後，耷尾，甚至吠，就唔應該再走近。」他解釋指，和陌生狗狗相處的時要盡量從牠們的角度設想，如蹲下拉近體型差異及保持適當距離，以免令牠們感到不安而作出攻擊。

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