西貢狗咬狗│專業訓犬師教路　學識一個規矩悲劇不再重演

近日社交平台上瘋傳一段狗咬狗的影片，指一隻黑貴婦狗在西貢獅子會無故咬傷其他狗，及後更出口咬傷同行的松鼠狗，令在場狗友舉座嘩然。狗主嘗試分開兩狗不果，最終松鼠狗奄奄一息。 狗隻打交屢見不鮮，狗主應該怎樣避免狗隻爭執、意外發生呢？《香港01》邀請專業訓犬師Decky Li分享訓練心得。不過要留意，無論狗狗再怎樣學懂規矩，主人盡責，有品才是避免下次悲劇的最關鍵。

西貢日前發生狗咬狗慘劇。（影片截圖）

西貢狗咬狗事件

有狗友在西貢獅子會放狗時，其愛犬遭一隻黑貴婦狗攻擊，多名狗友繼而聲討飼養黑貴婦的中年婦人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在爭執期間，該隻貴婦狗突然咬傷同行另一隻松鼠狗，中年婦人急忙拉高兩狗的狗繩，試嘗阻止黑貴婦狗的攻擊。松鼠狗被咬頸及狗繩勒頸後，當場奄奄一息，隨後被中年婦人抱走。該松鼠狗送往診所後證實死亡，而黑貴婦狗隨後亦遭人道毀滅。

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專業訓犬師Decky Li指，狗狗玩耍都要講求「規矩。」（受訪者提供）

透過訓練 讓狗狗學會規矩

專業訓犬師Decky接受《香港01》訪問時表示，狗打交通常是一秒、兩秒間的事情，兩隻狗撲在一起的時候，很難判斷牠們到底是「玩」還是「打」，所以狗主應該從小教導狗狗「規矩」。

「佢哋玩下姐、玩下姐，當佢哋玩到好癲，就要停止。」Decky指，主人應該要在旁看管著狗狗，一旦有過於親密、激動的行為，就應該立即加以阻止，讓牠學會適可而止，「如果每次都去到打架一刻先阻止，隻狗就會經常『玩』到臨界點。」

「例如玩嘅時候，狗狗唔可以撲對方。如果撲對方，呢個遊戲就會被阻止，久而久之，狗狗就會學識規矩。」Decky指，可以透過訓練，教導狗狗冷靜。當狗狗冷靜下來，主人可以給予適當的獎勵，透過適時獎勵，教導犬隻規矩。當狗隻學懂規矩，玩耍的時候，便不會輕易觸怒其他狗狗，減少打交的情況。

狗狗也要學社交禮儀？點撃圖片放大：看Decky教授規矩！

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人類責任最大

Decky認為，黑貴婦狗如此純熟地咬著松鼠狗的頸部，相信牠是「慣犯」。他提醒狗主，如果知道狗狗有攻撃其他狗的行為，在公眾的場合應該要牽繩、帶口罩，避免意外發生，「狗咬狗，如果咬正喉嚨、要害，真係咬一下就死。」

「其實佢有好多機會救狗。首先，當隻貴婦狗咁暴燥時，主人應該要先令佢冷靜。再者，如果佢發現貴婦狗咬緊松鼠狗，就應該要丟低電話唔好再拍片，即時用雙手分開兩隻狗。」Decky認為，令事件惡化至一發不可收拾，其中一個原因是狗主為了拍片「公審」其他狗友，而忽略了兩狗當下的狀況，導致悲劇發生：「主人認為嗌交最緊要害咗隻狗。」

我們可能都會見過，一隻狗騎在另一隻狗的身上。你以為牠們是在做一些不可描述的事情？其實，狗狗這種騎跨行為，也是有其他不同的含義，例如宣示地位、玩耍甚至是疾病原因。所以，這就能解釋了，為什麼兩隻公狗之間也會存在這種行為。

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