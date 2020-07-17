嫲嫲假牙失蹤全家搜索　狗狗燦爛笑容　主人才發現大事不妙

在貪玩的毛孩們眼中，一切事物也可以是玩具，牠們無限的創意絕對叫人意想不到。泰國一名網民日前分享愛犬的搗蛋經歷，指牠偷偷自行戴上家中長輩的假牙，效果竟意外地相襯，滑稽形象逗得一眾網民爆笑。

活潑調皮的狗狗往往會為家庭帶來活力，有時更會意外帶來不少笑話。一名泰國網民日前發文大爆愛犬「桑麗」罪行，指嫲嫲的假牙一度在家離奇消失，最終桑麗因被自己的笑容所出賣，家人才得以尋回假牙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

先來看清狗狗原本牙齒的模樣！（示意圖）（unsplash@Helena Lopes）

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該名網民表示，當時嫲嫲稱將假牙放在了電視前的桌子上，但其後假牙就不翼而飛。家人們為了尋回假牙翻箱倒櫃，但仍然不果，因此一度是嫲嫲記錯位置。就在家人苦尋近一個小時後，桑麗突然臉上掛著燦爛的笑容經過，他們起初不以為意，其後才隱約覺得有點不妥。家人們一看才發現原來桑麗戴上了假牙，但因效果太相配，遠看根本難以察覺！

網民們看到桑麗的新形象後，也紛紛認為牠確實很適合戴假牙，不禁大喊「根本沒有違和感」、「光看相片沒有任何不妥，再看內文」、「我居然沒發現哪裏怪怪的」、「還原度超高」、「這副（假牙）確定不是桑麗的？」

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