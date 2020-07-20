狗行為│狗哥日夜守護BB　弟弟長大後用超暖心行為報答

常言道，狗狗是孩子最佳的保母。 外國這隻混種拳師犬也不例外，牠得悉弟弟身體欠佳，於是整天都守候在他身邊，而弟弟也把牠當成好兄弟。媽有天晚上看弟弟房間的閉路電視時，還發現他做了一個超暖心的行為！

混種拳師犬Brutus和弟弟Finn整天都窩在一起。（The Dodo）

外國有位愛心媽媽Paige Knudtson，她在懷孕期間於收容所遇到被遺棄的混種拳師犬Brutus，於是決定收養牠。沒多久，Paige的孩子Finn便出生了，而他們一人一狗竟然成為了好兄弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「Brutus時常躺在Finn的附近休息。如果Finn不舒服，牠甚至會把頭靠在他的胸前。」Brutus初次跟Finn見面時，已經對這個小傢伙一見鍾情，及後就像一個貼身的保母，只要稍為跟弟弟分開，牠馬上會撓他的房門或在房外繞圈，直至牠可以進入房間，所以媽媽決定把Brutus的床移到弟弟的房間裏。沒想到，她有天晚上查看弟弟房間的閉路電視時，竟然看到弟弟做出一個超暖心的行為！

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Brutus跟Finn如此親密，大概是洞悉到他身上有重病。據Paige指出，醫生在她懷孕20週時，已經發現Finn的心臟有缺陷，所以他剛出生沒多久，已經做了多次手術，直至他的心臟可以正常運作。Brutus跟Finn初次見面的時候，也好像明白到：「這個小傢伙需要特別照料。」從那天開始，Brutus就默默地守候在弟弟的身邊。

而弟弟也感受到Brutus的悉心呵護，所以年紀小小就懂得回報Brutus，用這個超暖心的行為報答牠。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

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