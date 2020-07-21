【狗投胎】離世兩年報夢說要當媽孩子　她誕兒子見超熟悉眼神

跟離世毛孩再續前緣，是每位寵主的心願，台灣網民小路就正是一位幸運兒。她飼養14年的唐狗3年前去世，而她在一年多前獲愛犬報夢，表示要投胎成她的孩子，不久後她果真誕下兒子。

網民小路的愛犬Jolin於3年前離世，Jolin一直不時出現在其夢境，而最後一次報夢更明確表示要成為她的孩子。短短兩個月後，小路恰巧懷孕，其兒子擁有一雙狹長的眼睛，驟眼看竟與Jolin異常相似！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民小路的愛犬Jolin於3年前離世。（受訪者提供）

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14歲的唐狗Jolin離世時，小路曾在牠耳邊輕聲約定「記得來當我的小孩」，她的姐姐也寄語Jolin要投胎當男生，以便可以保護家人。小路接受《香港01》訪問時表示，約在一年前夢到Jolin，牠在夢中明確地說出「我還在等你，我要當你的小孩」的訊息。就在兩個月後，小路果真懷孕，而且更湊巧地是男生，而自此她也沒再夢到Jolin。

小路發現兒子的很多習慣也和Jolin一樣，例如喜歡坐在浴室外面的地墊、喜歡在門口等她回家、尤其喜歡曾祖父，「寶寶生下來以後，雖然不常跟曾祖父見面，但曾祖父來找他，他卻很喜歡跟曾祖父玩。」小路將Jolin和兒子的眼神對比照與網民分享，並寫道「我真的覺得是牠來投胎了」，半日內瞬即獲逾萬名網民讚好，網民們也大嘆他們的眼神簡直如出一轍。

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