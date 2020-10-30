走失狗│2歲鬆獅犬走失5天　媽無計可施下去土地廟問神明　結局...

每當家中的貓狗走失，爸媽總會用盡各種方法尋找，台灣這位網民也不例外。 網民黃小姐日前分享鬆獅犬「小鬆」走失再奇蹟尋回的故事，當時她在手足無措的情況下，到土地廟裏用了一個方法問卜，最終竟然得到驚喜答案。

小鬆在爸媽旅行時，因不適應他人照顧而走失。 （受訪者提供）

台灣狗媽黃小姐養了一隻鬆獅犬「小鬆」。7年前，她與家人參加了一個旅遊，所以請朋友幫忙照顧當時只有2歲的小鬆，結果小鬆不習慣陌生人照顧而逃脫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽得悉小鬆走失後，趕緊回到台灣尋找小鬆。她的女兒立即打電話到各個動保機構查詢，結果都沒有小鬆的消息。而她跟丈夫則沿著平日帶小鬆散步的路線來搜索，可是都找不到小鬆。自小鬆走失，已經事隔5日，他們依然遍尋不果。

他們邊哭邊路經過土地廟時，都會帶小鬆拜拜土地公，所以決定請神明引路，於是她決定用這方法問卜......

▾▾▾媽用了什麼方法獲得神明指引呢？點撃圖片放大：看答案▾▾▾

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時至今日，媽想起這件事都覺得非常奇妙。爸媽相信當時能夠找回小鬆，是因為得到土地公的保佑，所以及後也帶小鬆再去拜一拜，答謝神明的指引。

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狗狗有種神奇的追蹤能力，總是可以憑著自身走路回家。狗狗「小白」日前搬到新的住所，結果遇到放養狗攻撃，及後掙扎走失。媽沿著牠走失的方向找，找了一整天，也找不到牠。結果，她翌日上班時，櫃檯人員竟然跟她說：「有狗找你。」

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