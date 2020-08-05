【救狗】驚見瑪蓮萊被虐待遭吊樹上　網民看清楚後　場面超尷尬

一名台灣狗主日前在網上分享愛犬獨自玩樂的片段時，因狗狗身體懸在半空，疑似被吊起半，引致部分網民險些誤會他虐狗，令他坦言感到意外。

日前，台灣網民吳先生在網上分享愛犬玩樂的片段，豈料卻差點遭人誤會，險被指虐狗。片中狗狗身體直立懸於半空，旁邊更有一棵樹，驟眼看彷彿被吊在樹上般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民吳先生險些被誤會虐待圖中狗狗Lucy。（受訪者提供）

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網民吳先生接受《香港01》訪問時表示，片中的主角是比利時狼犬「Lucy」（又稱瑪蓮萊犬），而牠旁邊的則是牧羊犬「琦琦」。從片段中可見，Lucy的頭部朝上，而身體則垂直地懸空，猶如被吊在半空。至於牠旁邊的琦琦則不停吠叫，為場面增添了幾分驚險感。不少網民第一眼看到這片段時也被嚇呆，誤會吳先生虐狗。

其實吳先生並非虐狗，而是在逗Lucy開心。網民們在看清片段後，也隨即解開了誤會。吳先生指，因Lucy平時只會在家中後院這樣玩，因此這次竟險被網民誤會虐狗，讓他坦言有點意外。

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