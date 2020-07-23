鄭秀文15歲德國牧羊犬歲Lucky仔喪全身肌肉　一段洋蔥文惹哭網民

歌手許志安和老婆鄭秀文（Sammi）的愛犬「Lucky仔」現年15歲，其健康自數個月前起急轉直下，現時更已無法行走。Sammi昨日（22日）在網上分享Lucky仔最新近況，指牠全身肌肉已非常虛弱，感觸長文惹哭網民們。

歌手鄭秀文（Sammi）一直充滿愛心，對家中的德國牧羊犬「Lucky仔」更是照顧得無微不至。隨著Lucky仔年紀漸長，身體機能逐漸衰退，昨日（22日）Sammi更指牠「全身的肌肉都喪失了」，並感嘆要好好珍惜僅餘的相處時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Sammi充滿愛心，對愛犬「Lucky仔」更是照顧得無微不至。（Instagram@sammi_chengsauman）

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早在今年5月，Sammi就已出動助行帶輔助年屆15的Lucky仔走路。雖然Sammi一直悉心照顧，更特地安排按摩師上門治療，但仍無法扭轉愛犬健康轉差的事實。Sammi在最新的帖文中透露，Lucky仔現時無法自行轉身、經常分不清晝夜、時常失禁、就連肌肉也逐漸萎縮，「（Lucky仔）摸上去骨骨的，但摸牠和親吻牠，對我來說依然是最美最幸福的互動。」

不論Lucky仔狀況多壞，Sammi也總抱持樂觀感恩的心態面對，其感概長文令不少網民也身同感受，「Mi知道終有一天會離別，所以每個當下就更重要。生命有你是多麼美好。」數百人隨即留言為她打氣，包括其圈中好友，如周慧敏、彭秀慧、雷頌德太太梁家玉等。

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