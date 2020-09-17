養雞｜迷路小雞失母愛　獲善心女收養　成長後竟學會這技能報恩雞

如果有能力的話，應盡量幫助無依的流浪動物。在美國約紐，有人在一個偶然的機會下，收養了一隻迷路小雞。在悉心照顧下，小雞茁壯成長成為大公雞，牠更知恩圖報，懂得去做家務報恩。

這就是Bree，剛遇到牠時，仍是一隻小雞。(ig@breeandmerooster)

這個有趣的故事，來自美國紐約市。Camille本身是動物救援組織的人員，她對所有動物都充滿愛心。在一次偶然的機會下，在街頭遇到了一隻迷路小雞，最終接了牠回家飼養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看小雞Bree與媽媽Caｍille的奇遇經歷】

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小雞Bree成長得很快，轉瞬便變了成一隻公雞。由於紐約市區不能養公雞，於是Camille便下了一個決定，就是搬離市區，投入鄉郊的生活。

【點擊相片看Bree如何報恩】

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Camille指不少朋友得知她收養了Bree，都感到很驚訝，爭相要來探望。當看到Camille能與Bree在這麼舒適的環境下生活時，朋友們都感到很羨慕，「這樣才是生活！」Camille早已把Bree當作是家人，只希望牠能健康地生活下去。

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