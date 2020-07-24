貪玩狗死都不肯回家　一喊「禁語」即歸隊　媽踢爆牠另有陰謀

狗狗們就如孩童般可愛，但牠們同時也如孩童般貪玩又好動，行為經常出乎飼主所料。一名外國網民抱怨其愛犬經常在外流連忘返，即使到了該回家的時刻也依然故我。該網民最終發現了一個能讓愛犬立即回來的關鍵字，竟是「刷牙」！難道其愛犬真的對刷牙情有獨鍾？

外國網民Stephanie Voss家有一頭固執狗狗，絕對沒法強迫牠做不願意的事，例如在牠玩得興高采烈時叫牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民Stephanie 家有一頭固執狗狗Jesse。（Stephanie Voss）

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狗狗Jesse在一個月大時就被Stephanie領養， Stephanie形容牠指：「非常活潑但有點笨，喜歡成為全場焦點，甚至可以說是愛湊熱鬧。」雖然好動的牠一直深得眾人歡心，但Stephanie指牠也有著棘手的缺點，那就是固執。

每次Jesse在外出散步嬉戲過後也不願回家，不論Stephanie怎樣呼喊，牠也無動於衷。在嘗遍各種方法後，Stephanie終於找到萬試萬靈的必勝法！一當她問「你想刷牙嗎？」Jesse就會立即跑到她身邊，二話不說地跟她走。然而，Stephanie透露其實Jesse並不在乎刷牙與否，牠其實另有所圖！

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