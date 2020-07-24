懂聽人話的唐狗　聽到姐姐這句「威脅」說話　秒放棄美食玩自閉

有指狗狗智商約等同6歲小孩，因此牠們絕對不笨，甚至還有可能聽得懂我們說話！日前有網民分享家中的聰明唐狗原本正在偷吃花生，但後來因聽懂飼主說出的一句「魔咒」，竟寧放棄眼前美食立即逃走。

台灣網民顏小姐家中飼養了一頭名叫「阿邁」的唐狗，不但性格精靈，更經常聽得懂他們說話，因而鬧出不少笑話。日前，顏小姐的爸爸正在吃花生，貪吃的阿邁則守在旁邊，打算趁機分一杯羹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「阿邁」非常聰明！（FB@我家阿邁）

▼▼▼▼▼點擊圖片揭曉顏小姐對阿邁說出的「魔咒」▼▼▼▼▼

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顏小姐見牠一臉饞相，便提醒牠問准爸爸同意就可吃花生。聰明的阿邁隨即輕拍爸爸的手臂，獲得爸爸的一句同意後隨即低頭吞食花生。眼見愛犬吃得津津有味，顏小姐萌生捉弄牠的念頭，對牠說了一句「魔咒」。豈料阿邁彷彿聽懂了這句話，隨即趕忙起身離去，直至走到遠處的門口才安心躺下。

阿邁機靈的反應令顏小姐不禁爆笑，大嘆「這隻狗真的聽懂各種人話」。顏小姐接受《香港01》訪問時指，雖然阿邁很愛吃花生，但剪指甲是牠最討厭的事，因此才寧可捨棄美食逃走。網民們也紛紛被阿邁的反應逗笑，大呼有共鳴，並笑指家中狗狗也會對某些字眼尤其敏感，如「洗澡」和「刷牙」等等。

▼▼▼阿邁的好友「小黑」也曾鬧出笑話，點擊了解為何牠會穿上超前衛緊身衣▼▼▼

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