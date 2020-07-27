13歲牧羊犬狗失去好友超傷心　同色系異種到來迎家　送牠大驚喜

晚年失去好友，鬱悶的心情實在難以排解，對狗狗來說也是一樣。在英國，一隻13歲老狗，由於失去了親密好友而感到悶悶不樂，於是媽媽決定再收養一隻毛孩，希望能化解牠的憂愁。沒料到新來的小伙伴與狗狗一拍即合，讓本來鬱鬱寡歡的狗狗快樂起來秒變年輕。

媽媽多謝你帶新朋友給我！（ig@minnieprincesspaws）

13歲老狗Maggie，牠與主人Emma住在英國的約克郡。在一年半前，狗狗的好友去了彩虹橋，從始牠顯得非常難過，老態畢現，失去了應有的活力。媽媽也十分擔心狗狗情況，在一個偶然的機會下，她遇到了與狗狗同色系的小毛孩，於是決定收養牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟媽媽帶了什麼毛孩回來，令Maggie像是回復了青春】

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唯一令Emma苦惱的，就是每次她要洗澡時，門邊都會出現多一位偷窺者！不知從哪天開始，狗狗Maggie像是教導了牠的小門徒，在媽媽洗澡時，一定要好好監視着，要好好保護牠。

每次洗澡時都會被人盯着，很不自然。（ig@minnieprincesspaws）

結果，每天洗澡時，一貓一狗就會走到浴室，盯着媽媽洗澡，實在令Emma哭笑不得。

網民看到這對有趣的貓狗好友，都表示羨慕。「同色系跨物種好友」、「看毛色就是自己人，不用分得那麼細」、「別人家的貓狗總不會讓我失望」、「誰說貓狗不相容」、「有小朋友在身邊的老狗真幸福」。

【除了貓狗可以這麼親密成為好友外，原來貓咪和狐獴，也可如此親近，感情真好！】