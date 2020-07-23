【狗受傷】半夜醒來摸到狗狗頭流血　開燈見這狀況　媽秒收回眼淚

狗狗就是家庭的一份子，如果牠受了傷，作為親人的你當然會憂心忡忡。在美國有狗主在半夜時，突然摸到身旁狗狗滿頭黏黏濕濕的，頓然被嚇得六神無主，趕緊開燈查看。最終在床角位置，她找到了真相。

半夜起床，摸到愛犬額頭驚然濕濕的，嚇得Jessie幾乎哭了出來。(fb@Jessie Allen)

住在美國Des Moines的Jessie Allen，早前在半夜起廁，正要去廁所時，突然摸到睡在身旁的狗狗，額頭位置黏黏濕濕的，嚇得馬上清醒起來，並開燈查看情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看看狗狗Hank受傷的真相】

牠還玩得很開心，但我卻被這笨狗狗嚇壞了！ Des Moines

這段烏龍事件，有2000多人讚好，400多個留言，看來大家都很有共鳴。(FACEBOOK)

Jessie將自己的烏龍事件分享到Dogspotting Society，令網民都大笑起來。大家都留言表示第一眼真的被嚇到了。「半夜玩紅色醬包，真的很嚇人」、「我也被嚇到了，幸好狗狗沒事」、「家裏太亂了，趕緊清理雜物」＇「從狗狗眼神可判斷出牠是無辜的。」

這事件發生在英國Blackpool附近的Lytham St Annes沙灘，上月底爸爸Nolan Holmes和媽媽Francis Howarth，帶着5歲的兒子Michael以及狗狗Bandit到沙灘散步，沒料到狗狗突然衝到垃圾堆裏翻東西吃，更因此令牠喪命。