三色貓照顧妹妹累到睡死　醒來發現被整「最暖心惡作劇」

別以為照顧孩子、跟孩子玩耍是一件容易的事，分分鐘比上班還要累！ 台灣有隻三色貓從小就擔起保母的責任，整天陪在妹妹身邊，當她的枕頭、玩伴，這天牠照顧妹妹累了，便躺在窗邊休息，結果被整惡作劇。

貓姐姐每天都跟妹妹一起玩耍。（受訪者提供）

台灣有隻3歲的三色貓「黃美慧」，牠每天都陪在妹妹身邊，跟她玩耍。媽媽米娜接受《香港01》訪問指：「她們平常都會一起玩，我女兒出生的時候，黃美慧就在了，那時候剛撿牠回來，才幾個月大而已。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

妹妹每次玩「煮飯仔」都定必找貓姐姐一起。大部分時間，貓姐姐都會陪妹妹玩，「不過有時候玩膩了就會跑掉。」這天，貓姐姐跟妹妹玩累了，於是躺在窗邊休息，沒想到有人竟然大膽作弄貓姐姐，在牠身上整了個惡作劇，害牠超生氣。

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媽覺得貓姐姐被惡作劇超好笑，於是拍下照片跟網民分享，卻沒有幫牠弄回原狀。貓姐姐睡醒發現被作弄後，竟然第一時間跑到媽身邊怒瞪她，「牠可能以為我幫牠穿上的，牠坐在化妝台看我很久，牠可能好不爽。」

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

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有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

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