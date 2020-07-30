BB女皮膚敏感出紅斑　港媽堅拒送走家人　一句令長輩打消念頭

對家中同時有寵物和小孩的家長而言，相信最可怕的噩夢就是小孩對愛寵敏感，一名港媽日前就不幸遇上這種情況。她的3個月大女兒突然對貓毛敏感，整張臉因此變得紅腫。家中長輩曾建議她送走貓咪，但她隨即堅決拒絕，並以一句話成功說服長輩。

港媽諾兒去年開始飼養兩隻貓咪，而在今年又誕下女兒，家中頓時變得熱鬧起來。約兩星期前，她正式讓僅3個多月大的女兒與貓貓們同住，一直相安無事，直至前天（28日）女兒竟突然出現敏感症狀，長輩亦因此建議送走貓咪，但被她斷言拒絕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前天，3個月大的B女整臉突然冒出紅斑，又紅又腫！（受訪者提供）

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事發時，諾兒發現女兒的臉部突然冒出多處紅斑，又紅又腫，狀甚誇張。她發現女兒臉部和雙手均沾有貓毛，遂馬上用清水為女兒清潔並求醫，醫生指其女兒對貓毛急性過敏。期間，諾兒曾向網民求助，更收到逾800人留言，令她坦言大感驚喜。

經清潔後，B女臉上的紅腫僅維持了約一小時，其後即使貓貓再次走經身旁亦沒再敏感。諾兒接受《香港01》訪問時指，貓咪甚少直接和女兒接觸，相信是因間接接觸惹禍，「應該係前一晚我唔記得收起bb平時張遊戲墊，而兩隻貓貓夜晚走過上去，bb第二日訓左落去玩，冇耐就紅。」

雖然共處日子不算長，但諾兒早已待愛貓如家人，坦言絕對不會棄養牠們。幸好B女現時安然無恙，長輩亦不再堅持送走貓咪。諾兒表示將帶女兒進行敏感原測試，慎防日後再次發生同類事件。

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