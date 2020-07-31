【狗行為】肥媽家中老狗突然發脾氣　嬲嬲原因與狗B有關

藝人肥媽（Maria Cordero）一向愛狗如命，她在自己的YouTube頻道裏的生活vlog，經常都以狗狗做主題。近日她多次出片，指家中老狗微微發脾氣，因此要多抽時間陪陪牠。不過，當提到狗狗為何生氣時，肥媽一臉無奈的給出了令人哭笑不得的答案。

肥媽抱着愛犬拍片，指狗狗近日生自己的氣。（YouTube@肥媽 Maria Cordero）

肥媽不時會分享家中狗狗的實況給粉絲，近日她便接連在自己的YouTube頻道「肥媽 Maria Cordero」，提起老狗微微，更指要花多些時間陪牠，原因是微微生氣了！致於為何狗狗微微發脾氣，背後原因實在令人很無語。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，肥媽家中的狗狗微微，究竟是為什麼而生氣呢？】

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肥媽早前另一隻愛犬Sasa誕下11隻狗B，她更是親力親為去接生，甚至要為小狗人工呼吸。可見她實在是100%的愛狗之人，充滿愛心。

▾▾▾點擊放大看肥媽為愛犬接生、及為狗B人工呼吸的過程▾▾▾

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【有些狗狗從不生氣，就像這隻柴犬被小弟弟搶了東西，但牠沒有生氣，反而更送上小禮物】