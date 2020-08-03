【盡責狗】唐狗永遠不會背叛你　弟弟離開視線牠即這樣做

兄弟間互相幫忙，在有需要時，我總在你身旁。台灣有隻窩心的黑色唐狗，牠時刻緊貼在弟弟身旁要守護着牠。這次他們來到草地散步，一個不留心，弟弟竟然突然離開了視線範圍。不過，盡責的狗哥哥已即時察覺，並立刻有行動。

個個都讚我乖！會否有肉肉作獎勵呢？（fb@方瑞莎）

這隻窩心的黑色唐狗叫布雷弟，這天牠和弟弟一起來到昔上散步。各自被四周的事物所吸引，小弟弟更是步履蹣跚地走出了狗狗的視線範圍。幸好，這黑唐狗很機警，牠立即知道要怎樣做，才能貼身保護到小弟弟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片看唐狗如何守護弟弟

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媽媽在社交平台上分享了這段有趣的經歷，並指要記錄下來，好讓弟弟成長後，知道好狗狗好哥哥，曾這麼體貼地守候在身旁。

媽媽指黑唐狗布雷弟一直是很暖心的狗狗，打從弟弟學走路開始，每次散步都一定緊隨其後，不管走多遠走多久，就算被利誘，甚至想喝水，牠遇是不離不棄跟在弟弟身旁。

就算弟弟只是去鄰居家玩耍，牠也要守在大門外等候，不會離開。要陪着弟弟一起回家。這份真摯的友情，在不知不覺間已建立起，令人感到暖心。

網民對布雷弟的窩心體貼行為，都一致讚好。「好窩心的哥哥，是成長的好伴侶」、「在成長路上有狗狗伴陪，真好」、「回家要多獎肉肉，牠是最好的保鏢」、「才離開視線不到3秒便察覺到了，真盡責」、「唐狗就是這麼乖巧。」

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