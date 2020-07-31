【柴犬】還擔心新收養流浪貓被柴犬欺負　結局神反轉

毛孩們的感情，有時糖黐豆，有時水溝油，實在很難捉摸。在日本，有柴犬主人見家中狗狗寂寞，於是決定收養小貓B，希望狗狗有個玩伴。在偶然㿝機會下，他收養了一隻流浪小貓B。沒料到小貓B才到家幾天，便開始欺負家中柴柴。柴柴在百般纏繞下實在忍受不了，結果一招大絕，瞬間平息了這場鬧劇。

小浪貓初來報到，沒想到結果竟是如此。（twitter@Campbellbamboo）

這隻厭世柴叫澟太郎，今年已5歲。平日在家不愛吵鬧，總是安靜地趴着，享受寧靜的生活。但狗主擔心柴柴寂寞，因此直希望收養多一隻毛孩。7月初，他在路上遇到一隻小浪貓，於是決定收養牠。起初還擔心，小貓B會被家中柴犬欺負，事實卻令人感到意外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看看小貓B來到家裏後，與家中柴柴發生了什麼事】

+ 4 + 3 + 2

狗主怕大家擔心，多次在Twitter裏表示，平日柴犬和小貓關係非常好，這次只是鬧着玩，很快又黏在一起了，要大家不用太過擔心。

網民對這柴犬與小貓兄弟打架，似乎不覺得有太大問題。「打打鬧鬧才會成長」、「是要捲起來，眼不見為淨的概念嗎？」、「柴柴真聰明，一招就解決了這煩人精」＇＇「只顧拍片，不用去救小貓嗎？」、「論技術，還是柴犬哥技勝一籌」。

【柴犬這麼可愛，有誰會不喜歡。這裏介紹另一隻柴犬，牠在家中遇上可怕的敵人，大家齊來看看牠如何應對】

+ 3 + 2