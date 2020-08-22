【腰骨裂】港男後巷遇癱瘓貓一見鍾情　收養後牠奇蹟康復變超美貓

放養貓跟流浪貓幾乎只有一線之差，牠的生活仍然充滿各種各樣的危險，甚至有機會因為惡劣生活環境而喪命。 放養貓雪雪去年因為意外導致後肢癱瘓，幸好牠跟暖男Bosco早結下良緣，獲他帶走看醫生、收養，現在才能康復，變成一隻肥白美貓。

港暖男Bosco跟女友在去年（2019年）因親人和寵物相繼離去而意志消沉，直至他在住處附近的巷遇到3個月大的檔口貓「雪雪」，他被雪雪精伶活潑所吸引著，幾乎每天都會去探望牠。Bosco接受《香港01》訪問指：「如果沒有雪雪，我和女友可能很難走出親人離世的哀痛，我可能難以振作起來繼續工作。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雪雪慘變癱瘓貓

雪雪原本由一位裝修師傅所飼養，及後他把雪雪轉贈予一位茶餐廳廚師，並把牠養在茶餐廳裏，所以Bosco只能間中探望雪雪。直至一個多月後，Bosco發現雪雪攤軟在後巷，看起來極為可憐。Bosco馬上跟廚師了解原因，並提出收養雪雪，及後馬上帶牠看醫生。



醫生發現雪雪腰椎近盤骨位置有多達五處骨裂，能否完全康復要看運數。結果，雪雪經過三個月治療後，竟然奇蹟康復，跑跑跳跳都沒有大問題，還開始蛻變成一隻仙氣貓！

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康復秒變黐身貓

「雪雪從最初開始可用後肢爬行，然後跛著走路，再到正常行走，最後就到處跳躍奔跑。」即使雪雪腰椎康復，但礙於牠曾經受過重傷，牠不可能像一般貓咪跳得那麼高，「也許是這個原因，牠好像特別愛留在我們身邊，一發現我們不見了就會通處找人。」Bosco指，每次離開房間，雪雪都碌大雙眼看著他，然後喵喵叫問他去哪，甚至會擋在門口不讓他離開。

轉眼間，雪雪已經一歲。Bosco把牠的故事分享到facebook群組「天下貓貓一樣貓」，結果獲得超過7千人點讚，網民除了為雪雪送上生日祝福，還大讚Bosco為雪雪的付出。

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