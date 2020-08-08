1歲柴犬每天在家上演18禁畫面　侵犯好友新姿勢嚇呆網民

狗狗們有著無窮無盡的精力，尤其是柴犬，牠們終日也彷彿充滿活力，因此也份外調皮。台灣一名網民日前驚見家中柴犬做出「18禁」的一幕，對象更是牠最親密的毛公仔朋友，網民們看到片段後紛紛不禁爆笑。

來自台灣的柴犬「可樂」目前年僅一歲，正處於精力旺盛的年紀，而且尚未絕育，總是頑皮得令飼主辰倫大感苦惱。日前，可樂竟在家中對著毛公仔上演了令人臉紅耳熱的一幕，飼主辰倫隨即連忙紀錄下這畫面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「可樂」年僅一歲。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大看「可樂」上演火辣一幕▼▼▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

從影片中可見，可樂躺在柴犬毛公仔「吉吉」的身上，下身不停晃動，火辣畫面讓人超害羞，就連一旁的辰倫也不禁嘆道：「別再對你的好朋友發情了。」辰倫接受《香港01》訪問時指：「自從有了好朋友後，這樣的騎乘戲碼每天上演也算司空見慣了。」他補充指，在約兩個月前購入吉吉，自此可樂每天也和它形影不離，就算咬爛多處也依然對它情有獨鍾。

可樂的行為逗得網民們發笑，紛紛對可樂的姿勢表示驚嘆，「太刺激了，都翻身了還不想停」、「換姿勢？！最後還在喘？！到底學誰的」、「世界上沒有純友誼的最佳典範」。影片更引起不少狗主共鳴，他們均大呼：「原來家中有這柴娃娃它們的遭遇都一樣！」

▼▼▼▼▼即使兩隻公狗也可能會騎互相乘，點擊圖片了解背後的原因▼▼▼▼▼