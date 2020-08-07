鄭秀文許志安愛犬現併發症　IG發心酸長文嘆慨：這姿勢是極限

鄭秀文（Sammi）與許志安共同飼養的德國牧羊犬Lucky仔，近年因年事已高，身體情況明顯轉差，令Sammi很擔憂。近日（8月6日），她在IG上再次分享Lucky仔影片，表示現時要時刻守候在牠身旁，以免牠把自己撞傷。

Lucky仔雖然年時已高，但牠仍撐着，似乎是不捨得與Sammi和安仔分離。（ig@sammi_chengsauman）

近日鄭秀文（Sammi）在自己IG上，再次分享與許志安共同飼養的德國牧羊犬Lucky仔近況，指牠「身體開始有其他併發症」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Saｍｍi指現在Lucky仔已完全沒法走路去看獸醫，出入總要人抱起來，而自己不夠力，只能負責去開門，打電話預約獸醫等雜務。她只希望盡最大的能力，讓Lucky仔舒適地走到最後一步。她更指出，Lucky仔現在要維持「這姿勢」也非常困難。

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「坐起來一會兒，就會非常非常累的倒到地顫上。」隨著Lucky仔的身體越來越虛弱，身體不適令牠沒辦法繼續站立，不過牠仍然有很強的生存意志，「Lucky仔總是會盡力地嘗試再嘗試，有時會撞傷自己，所以我們必須時刻守著。」Sammi指本來Lucky仔看到榴槤便會很精神，但現在像沒大興趣，實在很懷念牠貪吃的表情。

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