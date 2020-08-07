田蕊妮杜汶澤愛貓離世　難忘牠初次走路：謝謝你出現在我的生命裏

田蕊妮和杜汶澤是娛樂圈中的貓奴夫妻，他們養了一隻金吉拉貓「MOMO」，把牠視作女兒。前年，MOMO誤吞健身帶的膠粒，逐發現牠有先天性心臟病，需長期服藥。 今天（8月7日）凌晨，田蕊妮在其社交平台發文，指MOMO已經在她的懷中離開。

田蕊妮愛貓MOMO離世（facebook圖片：田蕊妮 Kristal Tin）

田蕊妮和杜汶澤自2013年開始飼養金吉拉貓「MOMO」，她在今天（8月7日）凌晨3點34分發布一篇悼念文，指愛貓MOMO已經在晚上「在我的懷裏離開！」文中提及過往跟MOMO相處的點滴：「媽媽還記得妳學懂走路的那一刻，當妳知道自己能跳時，妳總是有意無意的跳過我們的腳來証明自己有多優秀！」面對愛貓離世，田蕊妮傷心無比，「我想一直抱住妳，不想放開妳！但我知道我不可以！」

其丈夫杜汶澤今早也發文提到：「要慢慢習慣早起時沒有妳的日子⋯⋯生命無常，至少我有好好珍惜過。人生就只是一個經歷，請大家保重，活在當下，過好每一刻！」他們對於帶MOMO回家的情況仍記憶猶新，杜汶澤亦在其專欄分享MOMO學走路的感動一刻，並為牠許下11字「愛的承諾」......

杜汶澤於其社交平台指出：「要慢慢習慣早起時沒有妳（ＭＯＭＯ）的日子。」（facebook圖片：杜汶澤）

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據了解，MOMO前年（2018年）因誤吞健身帶的膠粒，逐發現牠有先天性心臟病，需長期服藥。阿田經常在Instagram向Momo示愛，不但以「我家話事人」稱呼她，更發表愛貓宣言：「愛你直至宇宙毀滅為止」。

田蕊妮社交平台原文： 媽媽還記得妳學懂走路的那一刻，當妳知道自己能跳時，妳總是有意無意的跳過我們的腳來証明自己有多優秀！別人看到妳的照片總會說妳樣子很惡，但媽媽知道妳是一個很甜很嗲的女生，無論爸媽工作到多晚，儘管你是睡着了也會立即起來跑到門前迎接我們的歸來，妳喜歡我們拍pat pat，與我們一起睡覺，陪著我們看電視，食飯，時常讓我忍不住要抱你入懷親吻你的嘴仔，當爸媽傷心失意時妳總是默默地陪伴在側！我親愛的momo，妳給予我們的愛是無法用言語形容的！媽媽也記不起這些年來對著妳説了多少次我愛妳！謝謝你曾經出現在我的生命裏，也慶幸今天晚上妳在我的懷裏離開！我想一直抱住妳，不想放開妳！但我知道我不可以！雖然十分傷痛但也要接受！真的不知道要多久才能習慣沒有妳的日子！願妳能往生淨土🙏🏻 Om mani padme hum

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藝人袁文傑的愛貓「囝仔」於年多前確診癌症，病情曾在藥物輔助下出現好轉，但在早前停藥後不幸惡化。為愛貓病情憂心不已的他，曾在社交平台明言願以自己的時間換取愛貓的生命延續。