鄭秀文Sammi愛犬情況變差　IG分享感動一幕　汪明荃等藝人Like爆

歌手鄭秀文（Sammi）與許志安共同飼養德國牧羊犬「Lucky仔」多年，對牠寵愛有加。15歲的Lucky仔近年健康明顯轉差，令Sammi憂心忡忡。Sammi昨日（3日）於網上分享Lucky仔的最新狀況，指牠情況不甚樂觀，家人須定期幫牠翻身，避免牠長褥瘡。

藝人鄭秀文（Sammi）出名有愛心，對許志安和她所養的德國牧羊犬「Lucky仔」更是無微不至。隨著愛犬年紀漸長，Sammi連月來多次表示對牠的健康狀況感憂心。她昨日（3日）再次分享Lucky仔近況，並提到情況似乎不太樂觀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Sammi的愛犬年紀漸長，身體狀況大不如前。（Instagram@sammi_chengsauman）

▼▼▼▼▼點擊放大看Sammi獲眾星大讚的窩心舉動▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

Sammi在最新帖文中指，Lucky仔近日情況不太好，亦無法自行翻身或站起來，旁人需每兩小時為牠翻身，避免長出褥瘡，笑言就像照顧老人般。Sammi補充指，Lucky仔私處近日更出現發炎跡象，要用碘酒冲洗。為了更好地照顧Lucky仔，Sammi經常請來治療師上門診治，為牠按摩及訓練肌力。Sammi體貼的舉動不但獲網民大讚，就連汪明荃及一眾圈內人亦有讚好及留言鼓勵，包括方力申、周慧敏、容祖兒、阿Sa等等。

雖然Lucky仔情況未見起色，但Sammi樂觀依然：「我也不會容讓自己陷進悲觀…Lucky已經十五歲，能活到今天，我們已經很感恩…趁還在好好愛。」另外，Sammi指Lucky仔依然貪吃，令她大感慶幸，又透露將再次帶Lucky仔求醫，「就用正面的心，看看醫生有什麼可以扶助Lucky的身體。」

▼▼▼▼Sammi跟貓也非常有緣，還幫流浪貓尋家！點撃圖片放大看故事▼▼▼▼