袁文傑愛貓「囝仔」離世一年　親述仍留住貓砂盆催淚原因

藝人袁文傑愛貓「囝仔」去年因癌病逝世，轉眼一年過去，但袁文傑仍未能完全釋懷，昨日（9日）更發文坦言仍保留有囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。

藝人袁文傑是圈中有名的貓奴，曾飼養兩隻分別名叫「囝仔」和「囡囡」的異國短毛貓。囡囡不幸在多年前離世，而囝仔亦於去年8月因癌症病逝，對他造成甚大打擊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

袁文傑昨日（9日）發文指，仍保留著愛貓「囝仔」所用的貓砂盆。（Facebook@袁文傑）

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雖然囝仔已無法陪伴在袁文傑左右，但他對愛貓仍念念不忘，就連其生前所用的貓砂盆也不忍丟棄。昨日（9日），袁文傑於凌晨發文表示囝仔已離世一年，而牠用過的貓砂盆則仍留在家中，「一年後，那個貓砂盆仍在，仍放著貓砂，它居然仍很『企理』…這是屬於囝仔的，我一直為此保存！」

不少網民亦被這則帖文所打動，紛紛留言鼓勵袁文傑走出傷痛，部分網民更建議他領養新貓，將這份愛傳承下去。其實除了保留貓砂盆外，袁文傑在日常生活中仍處處惦念囝仔，例如在其生忌發文悼念，又會在女友及自己生日時帶同囝仔造型的毛公仔一同慶祝，愛貓之情不言而喻。

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