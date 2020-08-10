【呼吸有害】莫文蔚愛動物的12件事　最爭議反食貓狗肉遭追擊

莫文蔚時隔10年推出全新廣東歌《呼吸有害》，隨即橫掃香港各大音樂流行榜，勇奪五台冠軍。她日前在YouTube上載了《呼吸有害》動畫終極版MV，動畫加入防疫元素和可愛的貓咪，獲就網民熱議。 莫文蔚本身是位貓奴，過去曾經領養不少流浪貓狗，並致力爭取動物權益，不過早前就因為反對食貓狗肉而遭網民狠批。

莫文蔚（Karen）是位資深貓奴。（facebook：莫文蔚 Karen Mok）

莫文蔚時隔10年推出全新廣東歌《呼吸有害》，隨即勇奪五台冠軍。她在其官方YouTube頻道上載了多個不同版本的MV，當中最多網民討論的就是「動畫終極版」。

MV故事中，小女孩因應防疫在家裡隔離，貓咪看見小主人鬱鬱寡歡希望能讓她重拾歡笑，用「貓步」彈出動聽旋律，將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家裡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

莫文蔚是圈中知名的貓奴，她在18歲收養了街邊的流浪小貓，自此不時收養無家可歸的小貓、或幫牠們尋家，時至今日，她已經養過超過20隻貓。 喜歡動物不分品種，一直致力守護動物權益，不過，她日前就因為守護貓狗權益而被網民狠批......

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▾▾▾《呼吸有害》動畫終極版ＭＶ裏，貓咪如何安撫人心呢？點撃看內容！▾▾▾

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早在2015年，莫文蔚呼籲抵制廣西玉林狗肉節，已經有一班網民留言狠批她，不過她並沒有因此而放棄動物權益，這些年仍然不時轉發幫助動物的帖文。

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薛凱琪（Fiona）是圈內人所共知的貓奴，她在2008年患上抑鬱症，及後得好友贈貓才開始痊癒。人美心善的Fiona不單喜歡小動物，過去還親力親為地為流浪動物出一分力，不過當中有一件事卻受到網民大力抨擊......

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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