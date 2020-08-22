【寵物攝影】5歲雪橇犬站錯位　秒變短腿哥基自信跌

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雪橇犬總是帶着一臉帥氣，很難會與哥基犬聯想在一起。

但這隻雪橇犬，卻因一個偶然的機會，被媽媽拍下一張長腿變短腿的照片，媽媽更笑稱牠變成了哥基犬！

我這麼帥氣，哪裏像哥基犬！（Peggie Lee）

襪仔是隻威風凜凜的雪橇犬，牠今年已5歲。日前，媽媽Peggie帶牠到外出玩耍，期間襪仔一個不經意的舉動，竟然令牠秒變哥基犬。為何一隻帥氣的雪橇犬，會被媽媽笑稱變成哥基犬呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻帥氣雪橇犬是如何變成哥基犬！】

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雪橇就是頑皮百厭

媽媽接受《香港01》訪問表示，「襪仔很頑皮，常常搞破壞，但很喜愛跟著我。」她印象最深是有一年她生日時，帶着襪仔去散步。不料襪仔因貪玩，緊追着貓兒跑走了，急得媽媽當場哭了出來，怕從此會失去牠。幸好最終找回襪仔，從此她放狗時便更加小心拉着牽繩。

不是有賊入屋，而是被襪仔搗亂破壞！（Peggie Lee）

不少網民看到襪仔變短腿哥基的相片後，有一秒鐘真的被騙到了，「以為是兩隻不同的狗狗」、「這個變身速度也太快了」、「養牠就能1次過滿足養2種狗狗的願望」、「能屈能伸好漢子」。

【雪橇犬外表這麼獨特，為何有人會誤認牠是史納莎呢！】

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