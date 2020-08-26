【屍殺半島】貓肉球瘋狂拍打浴室門　戲院未重開家中已上演恐怖片

近日戲院解封消息傳出，相信令一眾戲迷滿心歡喜，其中南韓的喪屍片《屍殺半島》可能是他們最引頸以待的作品之一，但大家又有沒有想過，恐怖片的劇情會出現在現實當中？在日本，便有貓奴在洗澡時，慘被家中貓咪瘋狂拍門，看着一雙雙肉球在半透明大門外晃動，不知為何有種令人不寒而慄的感覺。

這究竟是在上演哪一齣（twitter@tortoiseshell_9）

這則有趣的被喵星人嚇怕的故事，來自日本的Twitter網民tortoiseshell_9，她表示家中貓咪總是不讓她洗澡，每次關上浴室大門，牠們便在門外瘋狂拍打，如果這不是自己的家，真的會被大嚇一跳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看究竟浴室外有什麼東西來侵襲，實在笑死人了】

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網民看到這些貓咪在瘋狂拍打浴室大門，都感到心底毛毛的。畢竟門外情況不清楚，只看到肉球在拍打着，就像「屍殺列車」般，一堆喪屍在大門外要闖入來。

「貓咪版的恐怖片，害我連廁所也不敢去」、「屍速喵車」、「恐怖肉球追命！哈哈哈」、「是有點可愛的鬼片」、「貪吃鬼來要罐罐了」。你覺得怎樣的形容才是最貼切？

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