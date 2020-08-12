【領養狗】鬥牛犬撞邪？主人一見這姿勢　認定牠是貓轉世

貓咪和狗狗的個性迥異，一般情況下牠們都各有各的地盤。貓咪會往上爬，跳到櫃子上傲視一切；狗狗則在地面走動，或是趴在地上休息。但美國有寵主，便收養了一隻與眾不同的狗狗。這隻鬥牛犬行為與貓咪極相近，每一個舉動都不禁令人懷疑，牠是否投錯了胎。

我叫Mako呀！喵～（ig@mako_thecatdog）

美國有一對夫婦Bethany與Samantha Castiller，他們家中已有兩隻貓咪Gizmo和Pecan，由於希望牠們能交新朋友，於是到收容中心尋找合適的對象。沒料到在收容中心裏，他們遇上一見鍾情的狗狗，於是順理成章帶了牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何連主人都說，這狗狗是披着鬥牛犬皮的貓咪】

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回想起最初遇到Mako的情況，Bethany指去到收容中心後，便遇到一隻背對着他們的狗狗，當伸手輕撫牠背部時，狗狗默然抬頭與夫婦目光相遇，就是這一瞬，夫婦二人便認定，就是牠了。

不是我們選擇了牠，而是牠主動選擇了我們。 Samantha Castiller

雖然Mako行為像貓，但這完全無阻Bethany夫婦對牠的愛！只要牠們身體健康，這比什麼都為重要！

【都市人生活忙碌，毛孩經常要獨留在家，為牠們多找一個玩伴，會為生命增添色彩。就像這主人為家中老狗領養了新毛孩，究竟媽媽帶了什麼毛孩回來，令Maggie像是回復了青春】