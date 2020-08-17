【狗救人】86歲中風爸爸下秒失救　芝娃娃一個行為令結局逆轉

無論是大狗小狗，牠們都是人類忠實的好友。近日，美國一位獨居老翁在家中突然中風，全身癱瘓沒法動彈。他用盡全力，趁着還有意識時向家中小狗求助，希望牠到屋外找幫手。沒想到牠真的明白了，走到附近的警衛面前，做出了一個動作，令人秘懂狗狗前來是找幫手的。

入院後，Rudy已多天沒見到Bubu，重逢一刻十分激動。（JDNews）

這則狗狗救主人的故事，來自美國北卡羅萊納州。一位86歲的獨居長者Rudy Armstrong，日前他在家中突然中風，癱瘓在地上又未能及時拿起電話求救。當時意識已開始模糊，見愛犬Bubu就在身邊，於是便向牠救助，要牠找來幫手。沒想到Bubu像是聽懂了，立即跑出大門，更用一個動作令警衛知道Rudy出了事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Rudy指中風時，他全身癱瘓，連說話也顯得吃力。雖然不確定Bubu能不能理解他的意思，但這是他最後的希望。他希望盡快可以出院，到時可繼續與Bubu一起聊天、遊玩，共度美好的時光。