鄰居狗狗突然失常亂吠　鄰居趕來才知性命攸關

有想過身邊的狗狗，隨時可救你一命嗎？在美國有一位老人家，因意外在家中跌倒，並且沒法自行爬起來。狗狗見狀後竟跑出家門不顧，但最後卻換來掌聲。原來這隻忠犬跑了出門，是要去找幫手。

Gilbert指全靠狗狗Jack，才救回他一命。(Gilbert Davis)

在美國俄勒岡州紐波特（Newport），近日發生了一宗家居意外，一位86歲的獨居長者在裏跌倒，並沒法站起來求醫。這時家中的狗狗Jack不僅沒有上前救主人，反而從大門跑了出去。老人以為狗狗棄自己不顧，但沒想到原來牠是去了找救兵！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Takahashi女士報警後，也致電了給Gilbert的家人，然後一直陪在Gilbert身旁等待救援。Jack真的是英雄，全靠牠Gilbert才能及時得到救援。在醫生檢查下，發現老人家的股骨斷了，因此劇痛難耐。

Gilbert自豪地表示，「真的很感謝Jack，如果沒有牠，我便要躺在地板上一整晚，直到我的兒子來探我時才會被發現，牠真的我的救命恩人！」

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