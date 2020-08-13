【黎巴嫩大爆炸】狗狗在濃煙中消失　義工一個舉動令爸媽都哭了

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）在8月4日時發生了一場大爆炸，現場一度出現橙色蘑菇雲。事件造成多人死傷、大量建築物受損。在這次突然而來的事故下，不少毛孩與主人失散，當地愁雲慘霧，急需不同形式的援助。當地動保組織義工排除萬難，更積極地在短間內，為毛孩們做了一件事，令毛孩爸媽大為感動。

這次黎巴嫩大爆炸，受影響的人數以十萬計。（fb@Animals Lebanon）

早前黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發生大規模爆炸，造成過百死亡，超過5000人受傷，更導致30萬人流離失所。由於事出突然，大量毛孩與主人走失了，令毛孩爸媽更添傷感。當地動保組織在資源困乏下，仍堅持要做一件事，令毛孩爸媽大感意外，更激動地流下熱淚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這班義工做了什麼，會令毛孩爸媽們感激流淚】

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黎巴嫩仍處於相當混亂狀態，但當地動保團體「Animals Lebanon」心疼毛孩與家人失散，於是不畏艱辛地發起救援行動，希望盡快讓走失毛孩重回爸媽懷裏。

Animals Lebanon的執行董事Jason Mier表示：「我們的工作就是救援受傷、走失的動物們，並協助牠們和爸媽團聚。」雖然只是實行了幾天，但Animals Lebanon已幫助超過20隻狗貓找到牠們的爸媽。

不過，義工明白到救援是刻不容緩，他們也不斷收到求助，希望能找回失散的毛孩家人。現時Animals Lebanon裏的40多位義工，已分成好幾組，希望能以最有效方式替毛孩們找回家人。

我們最想做到的，就是為人們帶來希望與安慰。國內經濟危機、政府體系崩潰、加上疫情與這次大爆炸，都令所有人處於有史以來最困難的狀況。我們這些義工，只希望能努力度過每一天，盡力幫助有需要的人和動物。 Animals Lebanon的執行董事Jason Mier

一個人的力量很渺小，但團結起來，便可成為一股力量。在這紛亂的時局下，義工們仍無私地付出，只希望在這場大爆炸的陰霾中，能為所有受苦的人，帶來希望的曙光。