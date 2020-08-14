【流浪狗】地拖狗躲露營車底超怕人　帶回家養後發現牠是白雪公主

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每隻狗狗都值得被愛，請以領養代替購買。在美國，早前有人通報動保組織，指有隻全身毛髮髒亂的狗狗，在馬路上徘徊。義工來到後，救起並帶到獸醫處檢查。經過疏洗剪毛後，才驚覺原來牠是大美女。

這「地拖狗」毛髮很長，沒法辨認出牠的真實面貌。（fb@Hope For Paws）

在美國，動保組織Hope For Paws早前接到求助，指在馬路邊遇到一隻「地拖狗」，牠全身很髒骯而且毛髮凌亂。義工在15分鐘內便駕車來到，並在露營車旁找到了牠。雖然牠很怕人，甚至曾躲到車底，但最終義工成功救起了牠，並帶牠到獸醫處檢查身體。令義工驚訝的是，原來狗狗是大美人，而且熟落後很親近人呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片自這地拖狗的蛻變，牠的真面目真的很美】

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來自世界各地的網民，看到Hayley的被救故事後，都深深被感動。「我來自阿根廷，看到你們團隊的救援故事實在很感動。這實在是個神奇的故事，最後狗狗找到一個永遠的家，真的替牠感到高興」、「狗狗變化很大，現在的牠實在很美，人見人愛」、「感謝Hope for Paws的幫助，狗狗才能找到幸福的家」、「真的像白雪公主，牠的笑容很美。」

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